Третьякова (Баранова) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТретьякова (Баранова) Валентина Александровна

Третьякова (Баранова) Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1939

Дата смерти

11.09.2022

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1939

Отец: Баранов Александр Егорович

Мать: Баранова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
26.10.1959

Дочь: Ожгихина (Третьякова) Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Третьяков Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
15.09.1961

Дочь: Иванова Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Третьяков Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
23.09.1963

Дочь: Коткина (Третьякова) Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Третьяков Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
24.04.1969

Дочь: Фахразеева Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Третьяков Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
02.10.1976

Дочь: Третьякова Любовь Анатольевна

Отец ребёнка: Третьяков Анатолий Александрович

Смерть
11.09.2022

Мы используем куки для улучшения работы сайта.