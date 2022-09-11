Третьякова (Баранова) Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1939
Дата смерти11.09.2022
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1939
Отец: Баранов Александр Егорович
Мать: Баранова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
26.10.1959
Дочь: Ожгихина (Третьякова) Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Третьяков Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
15.09.1961
Дочь: Иванова Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Третьяков Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
23.09.1963
Дочь: Коткина (Третьякова) Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Третьяков Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
24.04.1969
Дочь: Фахразеева Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Третьяков Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
02.10.1976
Дочь: Третьякова Любовь Анатольевна
Отец ребёнка: Третьяков Анатолий Александрович
Смерть
11.09.2022