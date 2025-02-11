Фёдор Тихонов 1809 — найти родственников по фамилии на Familio

Фёдор Тихонов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1809, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Тихон Иванов1786 г.р.
Мать
Устинья1784 г.р.
Супруги
Мария1810 г.р.
Дети
Авдотья Фёдорова1834 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Тихон Иванов

Мать: Устинья

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Авдотья Фёдорова

Мать ребёнка: Мария

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

2

Военная служба
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отдан в рекруты

Смерть
Неизвестно

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