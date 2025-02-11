Фёдор Тихонов
мужской, родился 1809, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецТихон Иванов1786 г.р.
МатьУстинья1784 г.р.
Супруги
Мария1810 г.р.
Дети
Авдотья Фёдорова1834 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Тихон Иванов
Мать: Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Авдотья Фёдорова
Мать ребёнка: Мария
Место жительства
1835
Военная служба
1835
Смерть
Неизвестно