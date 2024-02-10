Батурин Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатурин Дмитрий Владимирович

Батурин Дмитрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1978

Отец: Батурин Владимир Александрович

Мать: Батурина Надежда Петровна

Рождение ребёнка
22.04.2011

Дочь: Батурина Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.05.2018

Дочь: Батурина Арина Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.12.2022

Сын: Батурин Егор Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.