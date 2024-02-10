Батурин Дмитрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1978
Рождение ребёнка
22.04.2011
Дочь: Батурина Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.05.2018
Дочь: Батурина Арина Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.12.2022
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности