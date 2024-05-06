Тетюшина Матрона Семёновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Тетюшина Матрона Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1926

Дочь: Буточникова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Шаронин Андрей Платонович

Рождение ребёнка
23.09.1934

Дочь: Назарова Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Шаронин Андрей Платонович

Смерть
Неизвестно

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