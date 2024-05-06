Тетюшина Матрона Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1926
Дочь: Буточникова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Шаронин Андрей Платонович
Рождение ребёнка
23.09.1934
Дочь: Назарова Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Шаронин Андрей Платонович
Смерть
Неизвестно