Чудновец Параскева Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Черкашина (Чудновец) Александра Фаддеевна
Отец ребёнка: Чудновец Фаддей Андреевич
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Чудновец Фаддей Андреевич
Рождение ребёнка
01.10.1900
Дочь: (Чудновец) Харитина Фаддеевна
Отец ребёнка: Чудновец Фаддей Андреевич
ГАЗО, Ф - 246-1-200. Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1900г., лист-88, запись-103.
Рождение ребёнка
23.10.1905
Дочь: (Чудновец) Анна Фаддеевна
Отец ребёнка: Чудновец Фаддей Андреевич
ГАЗО, Ф - 5593-3-208, Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1905г., лист-848, запись-123.
Смерть
Неизвестно