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Чудновец Параскева Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чудновец Фаддей Андреевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Черкашина (Чудновец) Александра Фаддеевна

Отец ребёнка: Чудновец Фаддей Андреевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Чудновец Вукол Фадеевич

Отец ребёнка: Чудновец Фаддей Андреевич

Рождение ребёнка
01.10.1900

Дочь: (Чудновец) Харитина Фаддеевна

Отец ребёнка: Чудновец Фаддей Андреевич

ГАЗО, Ф - 246-1-200. Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1900г., лист-88, запись-103.
Рождение ребёнка
23.10.1905

Дочь: (Чудновец) Анна Фаддеевна

Отец ребёнка: Чудновец Фаддей Андреевич

ГАЗО, Ф - 5593-3-208, Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1905г., лист-848, запись-123.
Смерть
Неизвестно

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