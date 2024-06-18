Черкашина (Чудновец) Александра Фаддеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.1913
Дочь: (Чудновец) Ульяна н/рожденная
Отец ребёнка: не указан
ГАЗО, Ф-5593-3-213, Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1913 г., лист-136, запись-81.
Рождение ребёнка
27.06.1913
Дочь: (Чудновец) Агриппина н/рожденная
Отец ребёнка: не указан
ГАЗО, Ф - 5593-3-213, Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1913 г., лист-136, запись-80.
Смерть
Неизвестно