Черкашина (Чудновец) Александра Фаддеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкашина (Чудновец) Александра Фаддеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Чудновец Фаддей Андреевич

Мать: Чудновец Параскева Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкашин Борис Иванович

Рождение ребёнка
27.06.1913

Дочь: (Чудновец) Ульяна н/рожденная

Отец ребёнка: не указан

ГАЗО, Ф-5593-3-213, Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1913 г., лист-136, запись-81.
Рождение ребёнка
27.06.1913

Дочь: (Чудновец) Агриппина н/рожденная

Отец ребёнка: не указан

ГАЗО, Ф - 5593-3-213, Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1913 г., лист-136, запись-80.
Смерть
Неизвестно

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