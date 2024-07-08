Бауман (Белевцева) Елизавета Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1892
Сын: Бауман Александр Рудольфович
Отец ребёнка: Бауман Рудольф (Август Константин) Александрович
Рождение ребёнка
05.03.1894
Сын: Бауман Владимир Рудольфович
Отец ребёнка: Бауман Рудольф (Август Константин) Александрович
Рождение ребёнка
07.09.1895
Сын: Бауман Михаил Рудольфович
Отец ребёнка: Бауман Рудольф (Август Константин) Александрович
Рождение ребёнка
21.03.1900
Дочь: Бауман Мария Рудольфовна
Отец ребёнка: Бауман Рудольф (Август Константин) Александрович
Смерть
Неизвестно