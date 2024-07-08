Бауман (Белевцева) Елизавета Яковлевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бауман (Белевцева) Елизавета Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белевцев Яков Николаевич

Мать: Белевцева Варвара Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бауман Рудольф (Август Константин) Александрович

Рождение ребёнка
04.06.1892

Сын: Бауман Александр Рудольфович

Отец ребёнка: Бауман Рудольф (Август Константин) Александрович

Рождение ребёнка
05.03.1894

Сын: Бауман Владимир Рудольфович

Отец ребёнка: Бауман Рудольф (Август Константин) Александрович

Рождение ребёнка
07.09.1895

Сын: Бауман Михаил Рудольфович

Отец ребёнка: Бауман Рудольф (Август Константин) Александрович

Рождение ребёнка
21.03.1900

Дочь: Бауман Мария Рудольфовна

Отец ребёнка: Бауман Рудольф (Август Константин) Александрович

Смерть
Неизвестно

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