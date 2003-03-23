Коломиец Виктор Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломиец Виктор Егорович

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Место рождения

Благовар, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.02.1928

Дата смерти

23.03.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Благовар, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коломиец Александра Андреевна

г. Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
16.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коломиец Александра Андреевна

г. Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
27.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коломиец Александра Андреевна

г. Ташкент, Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коломиец Александра Андреевна

Смерть
23.03.2003
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