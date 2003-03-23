Коломиец Виктор Егорович
Место рождения
Дата рождения05.02.1928
Дата смерти23.03.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1928
Рождение ребёнка
09.08.1956
г. Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
16.01.1959
г. Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
27.03.1966
г. Ташкент, Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.2003