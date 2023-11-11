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Ильин Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Ильин Всилий Васильевич

Мать: Ильина Наталья Александровна

Смерть
2003
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