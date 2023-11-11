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Ильин Иван Васильевич
Ильин Иван Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1936
Дата смерти
2003
Пол
Мужской
Отец
Ильин Всилий Васильевич
1900 г.р.
Мать
Ильина Наталья Александровна
1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец:
Ильин Всилий Васильевич
Мать:
Ильина Наталья Александровна
Смерть
2003
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