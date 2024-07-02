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Фролова Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Глубокое, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

16.11.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Глубокое, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
27.01.1906 ст.

Муж: Фролов Трофим Григорьевич

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.08.1908 ст.

Сын: Фролов Иван Трофимович

Отец ребёнка: Фролов Трофим Григорьевич

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.06.1910 ст.

Сын: Фролов Пётр Трофимович

Отец ребёнка: Фролов Трофим Григорьевич

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.09.1912 ст.

Сын: Фролов Иван Трофимович

Отец ребёнка: Фролов Трофим Григорьевич

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1914 ст.

Дочь: Фролова Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Фролов Трофим Григорьевич

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1919

Дочь: Фролова Елена Трофимовна

Отец ребёнка: Фролов Трофим Григорьевич

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.03.1921

Дочь: Константинова (Фролова) Анастасия Трофимовна

Отец ребёнка: Фролов Трофим Григорьевич

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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