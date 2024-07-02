Фролова Екатерина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения16.11.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1906 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.08.1908 ст.
Отец ребёнка: Фролов Трофим Григорьевич
Рождение ребёнка
24.06.1910 ст.
Отец ребёнка: Фролов Трофим Григорьевич
Рождение ребёнка
02.09.1912 ст.
Отец ребёнка: Фролов Трофим Григорьевич
Рождение ребёнка
23.06.1914 ст.
Дочь: Фролова Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Фролов Трофим Григорьевич
Рождение ребёнка
14.08.1919
Дочь: Фролова Елена Трофимовна
Отец ребёнка: Фролов Трофим Григорьевич
Рождение ребёнка
19.03.1921
Дочь: Константинова (Фролова) Анастасия Трофимовна
Отец ребёнка: Фролов Трофим Григорьевич
Смерть
Неизвестно