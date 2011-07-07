Шишкова (Прыткова) Галина Мефодьевна
Место рожденияКрасный Лужок
Дата рождения19.03.1934
Дата смерти07.07.2011
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1950
Сын: Прытков Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Шишков Василий Иванович
Рождение ребёнка
1958
Отец ребёнка: Шишков Василий Иванович
Рождение ребёнка
1967
Отец ребёнка: Шишков Василий Иванович
Смерть
07.07.2011