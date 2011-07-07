Шишкова (Прыткова) Галина Мефодьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкова (Прыткова) Галина Мефодьевна

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Место рождения

Красный Лужок

Дата рождения

19.03.1934

Дата смерти

07.07.2011

Пол

Женский

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1934

Отец: Прытков Мефодий Сергеевич

Мать: Прыткова (Юдина) Мария Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишков Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1950

Сын: Прытков Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Шишков Василий Иванович

Рождение ребёнка
1958

Сын: Шишков Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Шишков Василий Иванович

Рождение ребёнка
1967

Сын: Шишков Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Шишков Василий Иванович

Смерть
07.07.2011

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