Богданова Дарья
Место рожденияРоссия
Дата рождения1798
Дата смертиОколо 1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
1817
Сын: Богданов (bogdanoff) Прокофий Prokofy Степанович
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Степан Stepan Дорофеевич
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Елена Степановна
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Степан Stepan Дорофеевич
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1825
Сын: Богданов (bogdanoff) Архип Arkhip Степанович
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Степан Stepan Дорофеевич
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Степан Stepan Дорофеевич
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1831
Сын: Богданов (bogdanoff) Яков Yakov Степанович
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Степан Stepan Дорофеевич
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1833
Сын: Богданов Bogdanoff Карпей Карней Karpey Karney Степанович
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Степан Stepan Дорофеевич
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Смерть
Около 1859
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.