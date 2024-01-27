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Богданова Дарья

Место рождения

Россия

Дата рождения

1798

Дата смерти

Около 1859

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1817

Сын: Богданов (bogdanoff) Прокофий Prokofy Степанович

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Степан Stepan Дорофеевич

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Елена Степановна

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Степан Stepan Дорофеевич

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1825

Сын: Богданов (bogdanoff) Архип Arkhip Степанович

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Степан Stepan Дорофеевич

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Степан Stepan Дорофеевич

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1831

Сын: Богданов (bogdanoff) Яков Yakov Степанович

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Степан Stepan Дорофеевич

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1833

Сын: Богданов Bogdanoff Карпей Карней Karpey Karney Степанович

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Степан Stepan Дорофеевич

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Смерть
Около 1859
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
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