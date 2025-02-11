Кочкарева Анна Филиппова 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Кочкарева Анна Филиппова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1830

умерла 25.04.1874, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Кочкарев Николай Прокофьев1820 г.р.
Дети
Прасковья Николаева1851 г.р.
(Кочкарева) Ефимия Николаева / Афанасия Николаева1854 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочкарев Николай Прокофьев

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Прасковья Николаева

Отец ребёнка: Кочкарев Николай Прокофьев

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Кочкарева) Ефимия Николаева / Афанасия Николаева

Отец ребёнка: Кочкарев Николай Прокофьев

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Сын: Кочкарев Никон Николаев

Отец ребёнка: Кочкарев Николай Прокофьев

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

18

Смерть
25.04.1874
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От чахотки

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