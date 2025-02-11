Кочкарева Анна Филиппова
женский, родилась 1830
умерла 25.04.1874, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Кочкарев Николай Прокофьев1820 г.р.
Дети
Прасковья Николаева1851 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Прасковья Николаева
Отец ребёнка: Кочкарев Николай Прокофьев
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Кочкарева) Ефимия Николаева / Афанасия Николаева
Отец ребёнка: Кочкарев Николай Прокофьев
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Кочкарев Николай Прокофьев
Место жительства
1858
Смерть
25.04.1874