Махутниса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махутниса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Кутлиахмет Валиахметов

Отец ребёнка: Валиахмет Хаирзаманов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Бибиситдниса Валиахметова

Отец ребёнка: Валиахмет Хаирзаманов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Гильминиса Валиахметова

Отец ребёнка: Валиахмет Хаирзаманов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Гайниниса Валиахметова

Отец ребёнка: Валиахмет Хаирзаманов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1859

Сын: Гайниахмет Валиахметов

Отец ребёнка: Валиахмет Хаирзаманов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валиахмет Хаирзаманов

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