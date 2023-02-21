Махутниса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Валиахмет Хаирзаманов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Бибиситдниса Валиахметова
Отец ребёнка: Валиахмет Хаирзаманов
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Гильминиса Валиахметова
Отец ребёнка: Валиахмет Хаирзаманов
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Гайниниса Валиахметова
Отец ребёнка: Валиахмет Хаирзаманов
Рождение ребёнка
08.05.1859
Отец ребёнка: Валиахмет Хаирзаманов
Бракосочетание
Неизвестно