Кириллова (Лукичёва) Павла Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллова (Лукичёва) Павла Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1910

Дата смерти

08.04.1986

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1910

Отец: Лукичёв Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кириллова Денежкина Валентина Константиновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллов Анатолий Константинович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллов Леонид Константинович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллов Сергей Константинович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золин Михаил Никитович

Рождение ребёнка
24.05.1949

Дочь: Петрова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Золин Михаил Никитович

Смерть
08.04.1986

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