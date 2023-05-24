Кириллова (Лукичёва) Павла Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1910
Дата смерти08.04.1986
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1910
Отец: Лукичёв Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кириллова Денежкина Валентина Константиновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириллов Анатолий Константинович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириллов Леонид Константинович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириллов Сергей Константинович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1949
Дочь: Петрова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Золин Михаил Никитович
Смерть
08.04.1986