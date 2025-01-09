Сковородников Авдей Федорович Около 1815 — найти родственников по фамилии на Familio

Сковородников Авдей Федорович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1815, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1834

Отец
Сковородников Федор ТерентьевичОколо 1777 г.р.
Мать
Сковородникова АннаОколо 1786 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Сковородников Федор Терентьевич

Мать: Сковородникова Анна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1834

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