Сковородников Авдей Федорович
мужской, родился Около 1815, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1834
ОтецСковородников Федор ТерентьевичОколо 1777 г.р.
МатьСковородникова АннаОколо 1786 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1834