Моисеев Александр Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1985
Дата смерти06.03.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.03.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.03.2013
Рождение ребёнка
07.05.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности