Моисеев Александр Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеев Александр Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1985

Дата смерти

06.03.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.03.2013
Рождение ребёнка
07.05.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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