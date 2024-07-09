Гребенщикова Евлинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гребенщикова Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Гребенщиков Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Гребенщиков Провентий Матвеевич
Отец ребёнка: Гребенщиков Матвей Иванович
Дедушкино, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
1896
Сын: Гребенщиков Филипп Матвеевич
Отец ребёнка: Гребенщиков Матвей Иванович
Смерть
Неизвестно