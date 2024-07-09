Гребенщикова Евлинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенщикова Евлинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гребенщикова Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Гребенщиков Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Гребенщиков Провентий Матвеевич

Отец ребёнка: Гребенщиков Матвей Иванович

Дедушкино, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
1896

Сын: Гребенщиков Филипп Матвеевич

Отец ребёнка: Гребенщиков Матвей Иванович

Смерть
Неизвестно

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