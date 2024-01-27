(Podasilnikov Подосинновикова) Дарья Daria S. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Podasilnikov Подосинновикова) Дарья Daria S.

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1848

Сын: Алатарцев Alatretsev Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Алатарцев Alatretsev Сергей Sergi Андреевич Andrevitch

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
25.01.1858

Дочь: Onya Sergeyevna

Отец ребёнка: Алатарцев Alatretsev Сергей Sergi Андреевич Andrevitch

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
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