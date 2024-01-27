(Podasilnikov Подосинновикова) Дарья Daria S.
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
1848
Сын: Алатарцев Alatretsev Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Алатарцев Alatretsev Сергей Sergi Андреевич Andrevitch
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
25.01.1858
Дочь: Onya Sergeyevna
Отец ребёнка: Алатарцев Alatretsev Сергей Sergi Андреевич Andrevitch
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно