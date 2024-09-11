Крюков Петр Андреев
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Крюков Андрей Алексеев
Мать: Крюкова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Крюкова Авдотья Петрова
Мать ребёнка: Крюкова Аксинья Терентьева
Рождение ребёнка
1829
Сын: Крюков Иван Петров
Мать ребёнка: Крюкова Аксинья Терентьева
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Крюкова Степанида Петрова
Мать ребёнка: Крюкова Аксинья Терентьева
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Крюкова Федосья Петрова
Мать ребёнка: Крюкова Аксинья Терентьева
Рождение ребёнка
1836
Сын: Крюков Лев Петров
Мать ребёнка: Крюкова Аксинья Терентьева
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Крюкова Настасья Петрова
Мать ребёнка: Крюкова Аксинья Терентьева
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Крюкова Аксинья Терентьева
Смерть
Неизвестно