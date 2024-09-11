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Крюков Петр Андреев

Место рождения

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Крюков Андрей Алексеев

Мать: Крюкова Елена

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крюкова Аксинья Терентьева

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Крюкова Авдотья Петрова

Мать ребёнка: Крюкова Аксинья Терентьева

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Крюков Иван Петров

Мать ребёнка: Крюкова Аксинья Терентьева

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Крюкова Степанида Петрова

Мать ребёнка: Крюкова Аксинья Терентьева

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Крюкова Федосья Петрова

Мать ребёнка: Крюкова Аксинья Терентьева

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Крюков Лев Петров

Мать ребёнка: Крюкова Аксинья Терентьева

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Крюкова Настасья Петрова

Мать ребёнка: Крюкова Аксинья Терентьева

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Крюков Григорий Петров

Мать ребёнка: Крюкова Аксинья Терентьева

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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