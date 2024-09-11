Крюкова Аксинья Терентьева
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крюков Петр Андреев
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Крюкова Авдотья Петрова
Отец ребёнка: Крюков Петр Андреев
Рождение ребёнка
1829
Сын: Крюков Иван Петров
Отец ребёнка: Крюков Петр Андреев
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Крюкова Степанида Петрова
Отец ребёнка: Крюков Петр Андреев
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Крюкова Федосья Петрова
Отец ребёнка: Крюков Петр Андреев
Рождение ребёнка
1836
Сын: Крюков Лев Петров
Отец ребёнка: Крюков Петр Андреев
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Крюкова Настасья Петрова
Отец ребёнка: Крюков Петр Андреев
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Крюков Петр Андреев
Смерть
Неизвестно