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Крюкова Аксинья Терентьева

Место рождения

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Петр Андреев

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Крюкова Авдотья Петрова

Отец ребёнка: Крюков Петр Андреев

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Крюков Иван Петров

Отец ребёнка: Крюков Петр Андреев

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Крюкова Степанида Петрова

Отец ребёнка: Крюков Петр Андреев

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Крюкова Федосья Петрова

Отец ребёнка: Крюков Петр Андреев

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Крюков Лев Петров

Отец ребёнка: Крюков Петр Андреев

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Крюкова Настасья Петрова

Отец ребёнка: Крюков Петр Андреев

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Крюков Григорий Петров

Отец ребёнка: Крюков Петр Андреев

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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