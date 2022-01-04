Шимаров Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шимаров Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шимарова (Карпецкая) Федосья Прохоровна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Шимарова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Шимарова (Карпецкая) Федосья Прохоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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