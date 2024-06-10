Задворная Феодора Иванова
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Задворнов Егор Иванов
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Задворнов Егор Иванов
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Куянова (Задворнова) Василиса Егорова
Отец ребёнка: Задворнов Егор Иванов
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Задворнов Егор Иванов
Рождение ребёнка
1781
Сын: Задворнов Филипп Егорович
Отец ребёнка: Задворнов Егор Иванов
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Задворнов Егор Иванов
Смерть
Неизвестно