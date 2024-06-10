Задворная Феодора Иванова 1742 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗадворная Феодора Иванова

Задворная Феодора Иванова

Место рождения

Знаменщиково, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Знаменщиково, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Задворнов Ефим Егоров

Отец ребёнка: Задворнов Егор Иванов

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Задворнов Михаил Егоров

Отец ребёнка: Задворнов Егор Иванов

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Куянова (Задворнова) Василиса Егорова

Отец ребёнка: Задворнов Егор Иванов

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Задворнов Косьма Егоров

Отец ребёнка: Задворнов Егор Иванов

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Задворнов Филипп Егорович

Отец ребёнка: Задворнов Егор Иванов

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Задворнов Яков Егоров

Отец ребёнка: Задворнов Егор Иванов

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.