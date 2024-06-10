Задворнов Михаил Егоров 1767 — найти родственников по фамилии на Familio
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Задворнов Михаил Егоров

Место рождения

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Задворнов Егор Иванов

Мать: Задворная Феодора Иванова

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Задворнов Егор Михайлов

Мать ребёнка: Задворнова Дарья Петрова

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Задворнова Дарья Петрова

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Задворнова (Задворнова) Ефросинья Михайлова

Мать ребёнка: Задворнова Дарья Петрова

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Задворнова (Задворнова) Мария Михайлова

Мать ребёнка: Задворнова Дарья Петрова

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Задворнов Семен Михайлович

Мать ребёнка: Задворнова Дарья Петрова

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Задворнова (Задворнова) Домна Михайлова

Мать ребёнка: Задворнова Дарья Петрова

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Задворнов Федор Михайлович

Мать ребёнка: Задворнова Дарья Петрова

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
1844

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