Задворнов Михаил Егоров
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Задворнов Егор Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Задворнова Дарья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Задворнова Дарья Петрова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Задворнова (Задворнова) Ефросинья Михайлова
Мать ребёнка: Задворнова Дарья Петрова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Задворнова (Задворнова) Мария Михайлова
Мать ребёнка: Задворнова Дарья Петрова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Задворнов Семен Михайлович
Мать ребёнка: Задворнова Дарья Петрова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Задворнова (Задворнова) Домна Михайлова
Мать ребёнка: Задворнова Дарья Петрова
Рождение ребёнка
1798
Сын: Задворнов Федор Михайлович
Мать ребёнка: Задворнова Дарья Петрова
Смерть
1844