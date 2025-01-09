Епанечников Филат Харитонович
мужской, родился Около 1829, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1834
ОтецЕпанечников Харитон ФедоровичОколо 1790 г.р.
МатьЕпанечникова УстиньяОколо 1794 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1834