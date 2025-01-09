Епанечников Филат Харитонович Около 1829 — найти родственников по фамилии на Familio

Епанечников Филат Харитонович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1829, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1834

Отец
Епанечников Харитон ФедоровичОколо 1790 г.р.
Мать
Епанечникова УстиньяОколо 1794 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Епанечников Харитон Федорович

Мать: Епанечникова Устинья

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1834

Мы используем куки для улучшения работы сайта.