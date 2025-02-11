Зубарев? Ситнов? Степан Васильевич
мужской, родился 1838, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 02.03.1897, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецВасилий Степанович1812 г.р.
МатьДомна Петровна1815 г.р.
Супруги
Евдокия Наумова1842 г.р.
Дети
Зубарев? Ситнов? Артемий Степанович12.10.1868 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Василий Степанович
Мать: Домна Петровна
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Бракосочетание
18.10.1867
Жена: Евдокия Наумова
Рождение ребёнка
12.10.1868
Сын: Зубарев? Ситнов? Артемий Степанович
Мать ребёнка: Евдокия Наумова
Смерть
02.03.1897