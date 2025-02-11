Зубарев? Ситнов? Степан Васильевич 1838 — найти родственников по фамилии на Familio

Зубарев? Ситнов? Степан Васильевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1838, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 02.03.1897, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Василий Степанович1812 г.р.
Мать
Домна Петровна1815 г.р.
Супруги
Евдокия Наумова1842 г.р.
Дети
Зубарев? Ситнов? Артемий Степанович12.10.1868 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Василий Степанович

Мать: Домна Петровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

49 | Перепись населения

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

46

Бракосочетание
18.10.1867

Жена: Евдокия Наумова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
12.10.1868

Сын: Зубарев? Ситнов? Артемий Степанович

Мать ребёнка: Евдокия Наумова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
02.03.1897
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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