(Сонина) Елена Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1857 ст.
1857 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 1/2 года. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л140_РС-1858г. с.Грязновка. Семья ... Показать все
Восприемник
27.04.1882 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.145.Л.197об-198 родилась Пелагея у Л.В.Аксёнова восприемники: И.Е.Назарьев и Якова Сергеевича Сонина дочь девица Елена
Восприемник
03.07.1883 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.149.Л.267об-268 родилась Мария родители: Василий Яковлевич Сонин/ Олимпиада Иосифовна восприемники: П.А.Подкопаев и умершего Якова Сергеевича Сонина дочь девица Елена (сестра Вас... Показать все
Восприемник
06.07.1884 ст.
род. Михаил у Л.В.Аксёнова
Смерть
Неизвестно