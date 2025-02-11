Анна Егорова
женский, родилась 1816
умерла Неизвестно
Супруги
Дети
Кистанов Игнатий Сергеев1836 г.р.
Кистанов Трофим Сергеев1838 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Кистанов Сергей Степанов / Сергей Трофимов
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Кистанов Сергей Степанов / Сергей Трофимов
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Кистанов Сергей Степанов / Сергей Трофимов
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Плешакова (Кистанова) Агриппина Сергеевна
Отец ребёнка: Кистанов Сергей Степанов / Сергей Трофимов
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Кистанова) Аксинья Сергеева / Ксения Сергеева
Отец ребёнка: Кистанов Сергей Степанов / Сергей Трофимов
Рождение ребёнка
1857
Сын: Давыд Сергеев
Отец ребёнка: Кистанов Сергей Степанов / Сергей Трофимов
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно