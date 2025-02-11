Анна Егорова 1816 — найти родственников по фамилии на Familio

Анна Егорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1816

умерла Неизвестно

Супруги
Кистанов Сергей Степанов / Сергей Трофимов1817 г.р.
Дети
Кистанов Игнатий Сергеев1836 г.р.
Кистанов Трофим Сергеев1838 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кистанов Сергей Степанов / Сергей Трофимов

Рождение ребёнка
1836

Сын: Кистанов Игнатий Сергеев

Отец ребёнка: Кистанов Сергей Степанов / Сергей Трофимов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1838

Сын: Кистанов Трофим Сергеев

Отец ребёнка: Кистанов Сергей Степанов / Сергей Трофимов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1846

Сын: Кистанов Иван Сергеев

Отец ребёнка: Кистанов Сергей Степанов / Сергей Трофимов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

98

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Плешакова (Кистанова) Агриппина Сергеевна

Отец ребёнка: Кистанов Сергей Степанов / Сергей Трофимов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Кистанова) Аксинья Сергеева / Ксения Сергеева

Отец ребёнка: Кистанов Сергей Степанов / Сергей Трофимов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Сын: Давыд Сергеев

Отец ребёнка: Кистанов Сергей Степанов / Сергей Трофимов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

83

Смерть
Неизвестно

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