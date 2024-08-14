(Ванюрхин) Иван 1 Михаилов
Место рождения
Дата рождения28.01.1894 ст.
Дата смерти11.09.1898 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1894 ст.
Деревни Нератовки крестьянин Михаил Зотов Павлов и законная его жена Мария Авраамова,оба православные
Крещение
30.01.1894 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Агапий Стефанов Ванюрхин и той же деревни крестьянская девица Параскева Фелимонова Большакова
Смерть
11.09.1898 ст.
от дифтерита Деревни Нератовки крестьянина Михаила Зотова сын Иван (4 года)