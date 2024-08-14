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(Ванюрхин) Иван 1 Михаилов

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.01.1894 ст.

Дата смерти

11.09.1898 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1894 ст.

Отец: Ванюрхин Михаил Зотов

Мать: Ванюрхина (Спирчина) Мария Абрамовна

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Михаил Зотов Павлов и законная его жена Мария Авраамова,оба православные
Крещение
30.01.1894 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Агапий Стефанов Ванюрхин и той же деревни крестьянская девица Параскева Фелимонова Большакова
Смерть
11.09.1898 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от дифтерита Деревни Нератовки крестьянина Михаила Зотова сын Иван (4 года)

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