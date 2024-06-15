Некрасов Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения16.10.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1823
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
20.02.1850
Рождение ребёнка
1853
Сын: Некрасов Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Некрасова (Некрасова) Екатерина Александровна
Бракосочетание
13.11.1858
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Некрасова Марья Евдокимова
Смерть
Неизвестно