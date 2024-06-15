Некрасов Яков Иванович 16.10.1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Яков Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

16.10.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1823

Отец: Некрасов Иван Владимирович

Мать: Некрасова (Некрасова) Анна Ефимовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
20.02.1850

Жена: Некрасова (Некрасова) Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Некрасов Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Некрасова (Некрасова) Екатерина Александровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
13.11.1858

Жена: Некрасова Марья Евдокимова

Рождение ребёнка
1860

Сын: Некрасов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Некрасова Марья Евдокимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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