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Святец Николай Яковлевич

Место рождения

Ольшана, Сумська область

Дата рождения

1944

Дата смерти

2021

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Ольшана, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Святец (Мошенская) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
1967

Сын: Святец Александр Николаевич

Мать ребёнка: Святец (Мошенская) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
1975

Сын: Святец Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Святец (Мошенская) Любовь Ивановна

Смерть
2021
Ольшана, Сумська область

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