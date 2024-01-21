Святец Николай Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1944
Дата смерти2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1967
Сын: Святец Александр Николаевич
Мать ребёнка: Святец (Мошенская) Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
1975
Сын: Святец Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Святец (Мошенская) Любовь Ивановна
Смерть
2021