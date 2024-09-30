Матикайнен (Инна) Елизавета Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен (Инна) Елизавета Абрамовна

Место рождения

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

05.02.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
1844

Муж: Матикайнен Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
18.06.1854

Дочь: Матикайнен (Матикайнен) Катарина Иосифовна

Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Иванович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.09.1856

Сын: Матикайнен Адам Иосифович

Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Иванович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.10.1858

Сын: Матикайнен Иван Иосифович

Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Иванович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.01.1866

Сын: Матикайнен Петр Иосифович

Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Иванович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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