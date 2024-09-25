Холодный Яков Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1843
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Холодная Марфа Павловна
Рождение ребёнка
10.01.1836 ст.
Сын: Холодный Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Холодная Марфа Павловна
Восприемник
22.12.1836 ст.
Анастасия Иосифовна Велентей
Рождение ребёнка
02.02.1843 ст.
Сын: Холодный Кирилл Яковлевич
Мать ребёнка: Холодная Марфа Павловна
Восприемник
16.06.1843 ст.
Агриппина Миновна Кагадько
Смерть
После 1843