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Холодный Яков Николаевич

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1843

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Холодный Николай Иванович

Мать: Холодная (Солтан) Анна Петровна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холодная Марфа Павловна

Рождение ребёнка
10.01.1836 ст.

Сын: Холодный Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Холодная Марфа Павловна

Покровское, Чернігівська область
Восприемник
22.12.1836 ст.
Покровское, Чернігівська область
Анастасия Иосифовна Велентей
Рождение ребёнка
02.02.1843 ст.

Сын: Холодный Кирилл Яковлевич

Мать ребёнка: Холодная Марфа Павловна

Покровское, Чернігівська область
Восприемник
16.06.1843 ст.
Покровское, Чернігівська область
Агриппина Миновна Кагадько
Смерть
После 1843
Покровское, Чернігівська область

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