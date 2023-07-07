Аврамова Катерина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1783
Отец ребёнка: Аврамов Петр Миронович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 61 лист
Место жительства
С 1784
Шуртан, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 61 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 61 лист
Смерть
Неизвестно