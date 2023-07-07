Аврамова Катерина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАврамова Катерина Леонтьевна

Аврамова Катерина Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Аврамов Гурьян Петрович

Отец ребёнка: Аврамов Петр Миронович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 61 лист
Место жительства
С 1784
Шуртан, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 61 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аврамов Петр Миронович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 61 лист
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close