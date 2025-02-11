Салмин Григорий Семенов
мужской, родился 08.01.1880, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецСалмин Семён Андреев19.07.1852 г.р.
МатьСалмина Варвара СемёноваДо 1859 г.р.
Супруги
(Анисимова) Акулина Николаевна20.05.1878 г.р.
Дети
(Салмина) Анастасия Григорьева12.12.1899 г.р.
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Рождение
08.01.1880
Отец: Салмин Семён Андреев
Мать: Салмина Варвара Семёнова
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.01.1899
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.12.1899
Дочь: (Салмина) Анастасия Григорьева
Мать ребёнка: (Анисимова) Акулина Николаевна
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно