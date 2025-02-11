Салмин Григорий Семенов 08.01.1880 — найти родственников по фамилии на Familio

Салмин Григорий Семенов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 08.01.1880, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Салмин Семён Андреев19.07.1852 г.р.
Мать
Салмина Варвара СемёноваДо 1859 г.р.
Супруги
(Анисимова) Акулина Николаевна20.05.1878 г.р.
Дети
(Салмина) Анастасия Григорьева12.12.1899 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1880

Отец: Салмин Семён Андреев

Мать: Салмина Варвара Семёнова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
08.01.1899

Жена: (Анисимова) Акулина Николаевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
12.12.1899

Дочь: (Салмина) Анастасия Григорьева

Мать ребёнка: (Анисимова) Акулина Николаевна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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