Треглазов Иван Захарович
Место рожденияс.Михайловка Елизаветпольский уезд
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Дарья Петровна
с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Рождение ребёнка
1883
Сын: Треглазов Степан Иванович
Мать ребёнка: Дарья Петровна
с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Рождение ребёнка
1885
Сын: Треглазов Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Дарья Петровна
с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Петровна
Смерть
Неизвестно