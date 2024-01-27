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Треглазов Иван Захарович

Место рождения

с.Михайловка Елизаветпольский уезд

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Треглазов Захар Сафронович

Мать: Треглазова Евдокия (Авдотья)

с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Дарья Петровна

с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Рождение ребёнка
1883

Сын: Треглазов Степан Иванович

Мать ребёнка: Дарья Петровна

с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Рождение ребёнка
1885

Сын: Треглазов Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Дарья Петровна

с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Петровна

Смерть
Неизвестно
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