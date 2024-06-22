Спирчин Ефим Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Спирчин Ефим Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Спирчин Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1935

Дочь: Карсакова (Спирчина) Антонида (Антонина) Ефимовна

Мать ребёнка: Спирчина (Кондратьев) Наталья Николаевна

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
30.06.1938

Дочь: Тимофеева Зоя Ефимовна

Мать ребёнка: Спирчина (Кондратьев) Наталья Николаевна

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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