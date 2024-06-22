Спирчин Ефим Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Спирчин Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1935
Дочь: Карсакова (Спирчина) Антонида (Антонина) Ефимовна
Мать ребёнка: Спирчина (Кондратьев) Наталья Николаевна
Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
30.06.1938
Дочь: Тимофеева Зоя Ефимовна
Мать ребёнка: Спирчина (Кондратьев) Наталья Николаевна
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно