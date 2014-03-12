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Овечко Евгений Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1937

Дата смерти

12.03.2014

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1937

Отец: Овечко Максим Яковлевич

Мать: Овечко Анна Федоровна

Рождение ребёнка
18.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.09.1963

Сын: Овечко Владислав Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
12.03.2014
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