Овечко Евгений Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1937
Дата смерти12.03.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1937
Отец: Овечко Максим Яковлевич
Мать: Овечко Анна Федоровна
Рождение ребёнка
18.08.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.09.1963
Сын: Овечко Владислав Евгеньевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
12.03.2014