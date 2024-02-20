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Овечко Максим Яковлевич

Место рождения

Россия Краснодарский край, Роговский р-н, ст. Н. Джерелиевская

Дата рождения

1904

Дата смерти

06.06.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Овечко Яков

Мать: Овечко Елена Марковна

Россия Краснодарский край, Роговский р-н, ст. Н. Джерелиевская
Рождение ребёнка
17.10.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овечко Анна Федоровна

Рождение ребёнка
24.09.1937

Сын: Овечко Евгений Максимович

Мать ребёнка: Овечко Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овечко Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овечко Анна Федоровна

Смерть
06.06.1943
РСФСР Краснодарский кр.Крымский р-н с.Молдовановское убит в бою
Похороны
1943
РСФСР Краснодарский кр Крымский р-н с. Молдовановское ( центр ст.)
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