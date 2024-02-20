Овечко Максим Яковлевич
Место рожденияРоссия Краснодарский край, Роговский р-н, ст. Н. Джерелиевская
Дата рождения1904
Дата смерти06.06.1943
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Овечко Яков
Мать: Овечко Елена Марковна
Россия Краснодарский край, Роговский р-н, ст. Н. Джерелиевская
Рождение ребёнка
17.10.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Овечко Анна Федоровна
Рождение ребёнка
24.09.1937
Сын: Овечко Евгений Максимович
Мать ребёнка: Овечко Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Овечко Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овечко Анна Федоровна
Смерть
06.06.1943
РСФСР Краснодарский кр.Крымский р-н с.Молдовановское убит в бою
Похороны
1943
РСФСР Краснодарский кр Крымский р-н с. Молдовановское ( центр ст.)