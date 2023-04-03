Карпухина Параскева Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпухина Параскева Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Карпухин Макар Яковлев

Отец ребёнка: Карпухин Игнат Архипов

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Федосья Игнатова

Отец ребёнка: Карпухин Игнат Архипов

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Карпухин Семён Игнатов

Отец ребёнка: Карпухин Игнат Архипов

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Татьяна Игнатова

Отец ребёнка: Карпухин Игнат Архипов

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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