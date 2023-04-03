Карпухина Параскева Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Карпухин Игнат Архипов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Федосья Игнатова
Отец ребёнка: Карпухин Игнат Архипов
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Карпухин Игнат Архипов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Татьяна Игнатова
Отец ребёнка: Карпухин Игнат Архипов
Смерть
Неизвестно