Каличенко (Черёмушкина) Антонина? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каличенко (Черёмушкина) Антонина?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каличенко Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Каличенко Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каличенко Нина Николаевна

Отец ребёнка: Каличенко Николай Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каличенко Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Фарисеева (Каличенко) Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Каличенко Николай Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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