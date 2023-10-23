Каличенко (Черёмушкина) Антонина?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каличенко Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Каличенко Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каличенко Нина Николаевна
Отец ребёнка: Каличенко Николай Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Фарисеева (Каличенко) Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Каличенко Николай Тимофеевич
Смерть
Неизвестно