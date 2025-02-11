Дубаева Фёкла Иванова 1851 — найти родственников по фамилии на Familio

Дубаева Фёкла Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1851, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Ефимия Макарова1823 г.р.
Отец
Иван Алексеев1820 г.р.
Супруги
Дубаев Василий Степанов1851 г.р.
Дети
(Дубаева) Ефросинья Васильева24.09.1872 г.р.
Дубаев Георгий Васильев21.04.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Иван Алексеев

Мать: Ефимия Макарова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

12

Бракосочетание
09.06.1869

Муж: Дубаев Василий Степанов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
24.09.1872

Дочь: (Дубаева) Ефросинья Васильева

Отец ребёнка: Дубаев Василий Степанов

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
21.04.1874

Сын: Дубаев Георгий Васильев

Отец ребёнка: Дубаев Василий Степанов

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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