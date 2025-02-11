Дубаева Фёкла Иванова
женский, родилась 1851, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьЕфимия Макарова1823 г.р.
ОтецИван Алексеев1820 г.р.
Супруги
Дубаев Василий Степанов1851 г.р.
Дети
(Дубаева) Ефросинья Васильева24.09.1872 г.р.
Дубаев Георгий Васильев21.04.1874 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Иван Алексеев
Мать: Ефимия Макарова
Место жительства
1858
Бракосочетание
09.06.1869
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.09.1872
Дочь: (Дубаева) Ефросинья Васильева
Отец ребёнка: Дубаев Василий Степанов
Рождение ребёнка
21.04.1874
Отец ребёнка: Дубаев Василий Степанов
Смерть
Неизвестно