Кизерев Николай Осипов
мужской, родился 1875, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 27.11.1876, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецКизерев Осип Алексеев / Иосиф Алексеев1848 г.р.
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Рождение
1875
Отец: Кизерев Осип Алексеев / Иосиф Алексеев
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
27.11.1876
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область