Кизерев Николай Осипов 1875 — найти родственников по фамилии на Familio

Кизерев Николай Осипов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1875, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 27.11.1876, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Кизерев Осип Алексеев / Иосиф Алексеев1848 г.р.
Мать
Кизерева (Романова) Мавра Ларионова / Марфа Ларионова1854 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Кизерев Осип Алексеев / Иосиф Алексеев

Мать: Кизерева (Романова) Мавра Ларионова / Марфа Ларионова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
27.11.1876
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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