Каштанов Дмитрий Сергеевич 04.01.1977 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каштанов Дмитрий Сергеевич

Место рождения

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область

Дата рождения

04.01.1977

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1977

Отец: Каштанов Сергей Юрьевич

Мать: Каштанова (Масенкова) Вера Анатольевна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каштанова Евгения

Бракосочетание
1996

Жена: Каштанова (Широкая) Юлия

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.06.1996

Сын: Каштанов Артем

Мать ребёнка: Каштанова (Широкая) Юлия

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Развод
2000

Жена: Каштанова (Широкая) Юлия

Бракосочетание
2004

Жена: (Пушкарёва) Ирина Михайловна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.07.2005

Сын: Каштанов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: (Пушкарёва) Ирина Михайловна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.09.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каштанова Евгения

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Развод
2010

Жена: (Пушкарёва) Ирина Михайловна

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