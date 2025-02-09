Каштанов Дмитрий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения04.01.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1977
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каштанова Евгения
Бракосочетание
1996
Жена: Каштанова (Широкая) Юлия
Рождение ребёнка
04.06.1996
Сын: Каштанов Артем
Мать ребёнка: Каштанова (Широкая) Юлия
Развод
2000
Жена: Каштанова (Широкая) Юлия
Бракосочетание
2004
Рождение ребёнка
14.07.2005
Сын: Каштанов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: (Пушкарёва) Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
11.09.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каштанова Евгения
Развод
2010