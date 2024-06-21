Бурова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буров Макар Петров
Рождение ребёнка
1872
Сын: Буров Федор Макаров
Отец ребёнка: Буров Макар Петров
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Бурова Агриппина Макаровна
Отец ребёнка: Буров Макар Петров
Рождение ребёнка
1888
Сын: Буров Иван Макаров
Отец ребёнка: Буров Макар Петров
Смерть
Неизвестно