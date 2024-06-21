Бурова Анна Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буров Макар Петров

Рождение ребёнка
1872

Сын: Буров Федор Макаров

Отец ребёнка: Буров Макар Петров

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Бурова Агриппина Макаровна

Отец ребёнка: Буров Макар Петров

Волчиха, Обжерихинская волость, Юрьевецкий уезд
Рождение ребёнка
1888

Сын: Буров Иван Макаров

Отец ребёнка: Буров Макар Петров

Волчиха, Обжерихинская волость, Юрьевецкий уезд
Смерть
Неизвестно

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