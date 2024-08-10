Утинский Тихон Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Утинский Павел Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Утинский Александр Тихонович
Мать ребёнка: Утинская Валентина Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Донцова Наталья Тихоновна
Мать ребёнка: Утинская Валентина Ильинична
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Утинская Нина Тихоновна
Мать ребёнка: Утинская Валентина Ильинична