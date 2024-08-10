Утинский Тихон Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утинский Тихон Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Утинский Павел Никифорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Утинский Александр Тихонович

Мать ребёнка: Утинская Валентина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Донцова Наталья Тихоновна

Мать ребёнка: Утинская Валентина Ильинична

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Утинская Нина Тихоновна

Мать ребёнка: Утинская Валентина Ильинична

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