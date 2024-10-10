Левченко Лука Никанорович
Место рождения
Дата рождения18.10.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1866 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
24.10.1865 ст.
Успенская церковь
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Левченко Ольга Луковна
Мать ребёнка: Левченко Татьяна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Левченко Татьяна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
01.10.1907 ст.
Дочь: Левченко Иустина Луковна
Мать ребёнка: Левченко Татьяна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
09.09.1910 ст.
Дочь: Левченко София Луковна
Мать ребёнка: Левченко Татьяна Лаврентьевна
Смерть
Неизвестно