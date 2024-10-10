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Левченко Лука Никанорович

Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

18.10.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1866 ст.

Отец: Левченко Никанор (Никон) Максимович

Мать: Левченко (Гаваза) Мелания Антоновна

Погребище, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левченко Татьяна Лаврентьевна

Крещение
24.10.1865 ст.
Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Левченко Ольга Луковна

Мать ребёнка: Левченко Татьяна Лаврентьевна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Левченко Владимир Лукич

Мать ребёнка: Левченко Татьяна Лаврентьевна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
01.10.1907 ст.

Дочь: Левченко Иустина Луковна

Мать ребёнка: Левченко Татьяна Лаврентьевна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
09.09.1910 ст.

Дочь: Левченко София Луковна

Мать ребёнка: Левченко Татьяна Лаврентьевна

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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