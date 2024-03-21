Булатовский Давид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1922
Сын: Булатовский Соломон
Мать ребёнка: Булатовская (Неймарк) Тамара
Рождение ребёнка
Около 1926
Сын: Булатовский Анатолий
Мать ребёнка: Булатовская (Неймарк) Тамара
Смерть
Неизвестно