Булатовский Давид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатовский Давид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатовская (Неймарк) Тамара

Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Булатовский Соломон

Мать ребёнка: Булатовская (Неймарк) Тамара

Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Булатовский Анатолий

Мать ребёнка: Булатовская (Неймарк) Тамара

Смерть
Неизвестно

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