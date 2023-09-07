Кузнецова (Шестопалова) Полина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Иван
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевченко (Кузнецова) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Иван
Смерть
Неизвестно