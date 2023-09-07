Кузнецова (Шестопалова) Полина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Шестопалова) Полина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шестопалов Петр

Мать: Шестопалова (Жихарева) Агриппина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевченко (Кузнецова) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Иван

Смерть
Неизвестно

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