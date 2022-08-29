Довгун Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Довгун Алексей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: (Козловская) Людмила Михайловна

Развод
Неизвестно

Жена: (Козловская) Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
13.01.1980

Сын: Довгун Василий Алексеевич

Мать ребёнка: (Козловская) Людмила Михайловна

Луцк, Волинська область
Рождение ребёнка
25.07.1983

Сын: Довгун Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: (Козловская) Людмила Михайловна

Луцк, Волинська область

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