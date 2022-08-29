Довгун Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1980
Сын: Довгун Василий Алексеевич
Мать ребёнка: (Козловская) Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
25.07.1983
Мать ребёнка: (Козловская) Людмила Михайловна